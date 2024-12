Boxing Day, cos’è e perchè si festeggia

Dal 1860 fino ai giorni nostri la Premier League scende in campo il giorno di Santo Stefano o come si chiama in Inghilterra Boxing Day regalandoci partite tra le più folli in campionato, come ad esempio 66 gol in un turno nel famoso 1963 che fa ancora tanto parlare di sè. Ma che cos’è? Molti anni fa il giorno di Santo Stefano era abitudine regalare doni in delle scatole (in inglese, box) a persone più povere. Ma col passare del tempo nel giorno dopo Natale molte persone hanno iniziato a dedicarsi al calcio e infatti nel 1860, la prima partita ufficiale della storia si giocò il 26 dicembre tra Sheffield FC e Hallam Fc, due dei club più antichi del mondo.

Foto: Sito ufficiale Manchester City