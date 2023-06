Bowen: “Rispettiamo la Fiorentina. Vogliamo rendere speciale questa stagione”

Il centrocampista del West Ham, Jarrod Bowen, si è espresso così in conferenza stampa: “Sappiamo che è molto importante. Facciamo fatica a crederci. Se qualcuno tre anni fa mi avesse detto che avremmo giocato una finale europea, avrei firmato. Con la stagione che abbiamo avuto quest’anno, vogliamo renderla speciale con una vittoria. La nostra tifoseria è fantastica, vogliamo vincere soprattutto per loro. Abbiamo studiato molto la Fiorentina. Non si arriva in finale senza essere una grande squadre. Rispettiamo molto la Fiorentina, cercheremo di limitare i loro punti di forza valorizzando i nostri”.

Su Rice: “E’ molto giovane, il fatto che ci possa guidare in finale in quanto capitano è un grande onore per lui. E’ un grande capitano, è stato un ottimo capitano dopo Noble e lui nonostante sia molto giovane, sembra un leader naturale in campo. Mi piacerebbe segnare due gol per i miei gemelli appena nati”.

Foto: Instagram ufficiale Bowen