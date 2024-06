Bowen: “Critiche? Siamo quasi qualificati. Siamo tranquilli e in controllo del nostro destino”

Jarrod Bowen, attaccante del West Ham e dell’Inghilterra, ha parlato a Sky Sport.uk, rispondendo alle critiche dei tabloid sulle due prestazioni opache dei Tre Leoni, in particolare quella con la Danimarca.

Queste le sue parole: “Le critiche? L’umore è molto alto e si cerca di non farsi coinvolgere dal mondo esterno, perché il nostro è un gruppo molto unito e compatto. Siamo seduti qui con quattro punti e probabilmente gli standard che ci siamo imposti non sono due vittorie. Ma sono comunque quattro punti, siamo ancora in testa al girone e siamo ancora in controllo del nostro destino”.

Focus sul match contro la Slovenia: “Pensiamo alla partita di martedì, vinciamo quella e poi andremo ad eliminazione diretta, ma c’è molto da fare per arrivare a quella vittoria. Loro sono davvero un’ottima squadra, abbiamo molto rispetto per loro”. Proseguendo: “Sarà una partita difficile ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo tranquilli. Non siamo seduti qui con due partite, due sconfitte, in fondo alla classifica”.

