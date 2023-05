Bove stende il Leverkusen: “Non sono un freddo, ho un mare di emozioni dentro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha così commentato la vittoria di questa sera contro il Bayer Leverkusen: “Non sono un freddo, ho sentito un mare di emozioni stasera. Sono molto contento per il gol e per il risultato della squadra. In Europa, se non metti cattiveria su ogni palla, rischi di soffrire. Abbiamo fatto una partita di grande intensità e siamo contenti. All’inizio i rossoneri ci hanno messo in difficoltà con due-tre ripartenze e ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure. Col passare del tempo abbiamo disputato però una grande partita. Dedico il gol alla mia famiglia e alle persone che sono sempre vicine a me”.

Foto: Instagram Bove