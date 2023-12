Bove rinnova con la Roma: “Una grande emozione. Il merito è anche di Mourinho, Pinto e dei compagni”

Nel pomeriggio è arrivato il rinnovo di Edoardo Bove con la Roma. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028.

Al sito ufficiale del club, il centrocampista ha così parlato: “Questo rinnovo significa molto per me che sono cresciuto qui: sono entrato alla Roma che ero un bambino e ancora oggi mi emoziono nel ricordare il mio primo ingresso al Fulvio Bernardini. Aver rinnovato è un’emozione che mi darà fiducia per il futuro. Sono contento”.

Chi vuoi ringraziare? “In primis, la società che mi permette di continuare questo percorso che dura da tutta la vita e lo fa sempre nel modo migliore possibile. Mi dà tutto, è davvero una grandissima emozione. Sono qui da 12 anni, ma ogni anno che passa è sempre un percorso di crescita che continua. Sono contento davvero”.

In cosa pensi di dover migliorare? “Tante cose. In campo le cose più tecniche, una delle mie grandi doti è la mentalità focalizzata sul lavoro costante e quotidiano. Credendo molto nel lavoro, dal punto di vista mentale sono sulla giusta strada. Mi sto rendendo conto che sto intraprendendo la giusta strada e mi fa piacere che anche la società punti su di me e si renda conto che ci sia ampio margine di crescita e un futuro su cui lavorare insieme. Questa è la cosa più importante. Quando un percorso viene condiviso da giocatore e società la cosa che accade è continuare insieme perché si è entrambi felici”.

Un consiglio ai più giovani? “Darei consigli dal punto di vista mentale. Nel calcio sono tantissimi i talenti, anche con doti fisiche formidabili. Per diventare calciatore, però, bisogna avere una mentalità che va costruita nel tempo e allenata. Se cresci di testa, cresci anche in campo, sia tecnicamente che fisicamente, inoltre ti aiuta a vivere al meglio il tuo percorso. I banali esempi del non uscire prima della partita o del mangiare bene si pensa siano superflue, ma fanno parte di una mentalità che ti porta a fare questa professione. Consiglio di lavorare ogni giorno sulla testa, pensando che si può migliorare sempre e andare avanti. Nel calcio, è un attimo che si sale e che si scende, bisogna stare sempre sul pezzo”.

Quanto ti hanno aiutato Mourinho, Pinto e i tuoi compagni? “Questo contratto che firmo è anche merito loro. Una mia crescita si è vista grazie alle possibilità che mi hanno dato e alle persone che hanno creduto in me, poi sono stato io bravo a cogliere le occasioni e a non mollare, ma devo solo ringraziarli sia per le persone che sono e sia per i consigli che mi hanno dato. Mi hanno aiutato tantissimo”.

Il prossimo obiettivo: “Consolidare la mia crescita. Mi sento in continua evoluzione e mi fa piacere, ma c’è sempre da migliorare. C’è sempre un lavoro su me stesso da fare. Spero, inoltre, di vincere il più possibile con la Roma che è quello che ho sempre sognato da bambino e lavorerò anche per quello”.

