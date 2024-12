Bove, nessun nuovo bollettino medico fino a domani mattina. Le condizioni restano stabili

Nessun nuovo bollettino medico sarà diramato in serata in merito alle condizioni di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Firenze. Le condizioni restano stabili, quindi, quelle comunicate intorno alle 20.3o dal comunicato ufficiale della Fiorentina.

Domani mattina ci saranno aggiornamenti sulle sue condizioni dopo la notte. Ricordando che il comunicato parlava di esclusioni di danni acuti al sistema nervoso e cardio respiratorio.

Foto: twitter Fiorentina