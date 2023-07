Bove: “Mourinho è tra i migliori al mondo. Spero di giocare ancora con maggiore continuità”

Edoardo Bove centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn su questo inizio di preparazione.

. Queste le parole del centrocampista giallorosso:Ho avuto la fortuna di iniziare dal massimo. Il mister è uno dei migliori tecnici al mondo. Abbiamo molta empatia ed è un rapporto che credo sia maturato in questi anni e spero che possa rimanere così. La frase del ‘cane malato’ è diventata molto famosa. Mi provoca sensazioni bellissime e per questo lo ringrazio al di là del termine che ha usato. So dentro di me cosa volesse dire”.

Sugli obiettivi: “Sono arrivato ad una consapevolezza dei miei mezzi. Ho avuto la possibilità di ritagliarmi maggiore spazio e questo mi ha dato fiducia. Riparto con la massima carica sperando di fare bene e giocare più partite possibili e farlo al meglio delle mie qualità. Vorrei crescere come giocatore durante gli allenamenti e durante le partite”.

Sulle ultime stagioni: “Siamo consapevoli di aver disputato due finali europee consecutivi. Non è una cosa da tutti e sappiamo il lavoro che c’è da fare e quello di cui siamo capaci. Ripartiremo da quello che abbiamo fatto e nel calcio bisogna sempre confermarsi e daremo di tutto per farlo anche quest’anno”.