Bove: “Mi rivedo nelle doti di Mourinho, c’è molta empatia. E spero continui così”

Durante l’intervista concessa ai canali ufficiali della Serie A, il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, ha così parlato del tecnico giallorosso José Mourinho: “L’accezione di cane malato è diventata famosa. Le doti del mister sono le doti in cui mi rivedo. Al di là di quel termine, so cosa volesse dire. Abbiamo molta empatia, il rapporto è maturato in questi anni e spero continui così. Il mister mi ha dato un metodo di lavoro a cui non ero abituato, è un tipo di allenatore che richiede un determinato tipo di cose. Ho avuto la fortuna di iniziare dal massimo, dato che parliamo di uno dei migliori al mondo. Ho avuto la fortuna di imparare a lavorare nel miglior modo possibile”.

Foto: Instagram Roma