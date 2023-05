Bove: “Il Siviglia viene dalla Champions, merita la finale più di noi”

Il nuovo golden boy giallorosso gode della fiducia di mister e tifosi. Edoardo Bove ha messo a segno il gol decisivo per l’approdo della Roma in finale di Europa League. In partenza verso Budapest, il giovane centrocampista ha espresso la sua carica in vista del match del 31 maggio: “Mi aspetto una finale come si deve, abbiamo meritato di esserci per il percorso fatto. Il Siviglia viene dalla Champions League, merita il posto in finale ancor di più. Noi ci siamo arrivati e siamo felici anche per i tifosi. Vincere sarebbe fantastico, come per ogni altra finale”. José Mourinho ha trasmesso la sua mentalità vincente alla squadra: “Per me è una persona speciale, soprattutto è una persona vera. Tratta noi giovani come tutti gli altri, se deve dirci qualcosa la dice senza problemi. Sono felice per la fiducia che ripone in me, questo è un punto di partenza per fare sempre meglio nella mia carriera”.

Foto: Instagram Roma