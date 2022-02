Bove: “Il primo gol in Serie A è una grande emozione. Ripenso ai sacrifici della mia famiglia”

Edoardo Bove, autore del gol 2-2 per la sua Roma contro l’Hellas Verona, ha parlato a Dazn: “Per me è una grande emozione il primo gol in Serie A, però c’è rammarico per il risultato. Avremmo voluto fare di più davanti ai nostri tifosi, c’è un misto di emozioni. Intervallo? Il nostro atteggiamento è cambiato e siamo riusciti a recuperare una partita che si è messa male. Noi siamo giovani, ma tutti ci aiutano a crescere. C’è un buonissimo clima, poi se ci viene data l’opportunità proviamo a sfruttarla. Gol? Da lì un portiere si aspetta un cross, non ho visto com’era posizionato però ho provato a tirare sul primo ed è andata bene. Quando cresci in una squadra da quando sei nato, pensi alla tua famiglia e ai sacrifici che hanno fatto”.

