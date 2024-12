Bove è stato estubato: il ragazzo è cosciente e lucido. Attesi nuovi esami

Edoardo Bove, ricoverato all’ospedale di Careggi a Firenze dalla serata di ieri, ha trascorso una notte tranquilla sotto osservazione in terapia intensiva. Il giovane calciatore, dopo essere stato tenuto in sedazione farmacologica, è stato estubato questa mattina. Si escludono danni neurologici o cardiologici. Attualmente il ragazzo è cosciente, lucido e risponde alle domande poste dallo staff medico.

In giornata si prevedono ulteriori accertamenti per monitorare le sue condizioni, oltre ad un nuovo bollettino congiunto tra la Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi per fornire ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.