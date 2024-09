Bove: “Cercavo da tempo questo gol, finalmente è arrivato. Un onore aver indossato la fascia da capitano”

Edoardo Bove ha vissuto un’estate turbolenta con il trasferimento dalla Roma alla Fiorentina. Nel match odierno tra Italia Under 21 e San Marino per le qualificazioni ad Euro 2025, terminato 7-0 per gli azzurri, il centrocampista viola non solo è partito titolare ma ha anche segnato il gol che ha aperto le marcature. Al termine del match Bove ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “È una grandissima soddisfazione. Cercavo da tempo questo gol e alla fine è arrivato. La fascia è un onore. Siamo entrati un pochino scarichi all’inizio, ma poi abbiamo tirato fuori la nostra qualità e siamo contenti del risultato. Ho avuto la fortuna di poter giocare due qualificazioni europee. È un onore vestire questa maglia”. Sulle prossime sfide contro Norvegia e Irlanda: “Sono due partite che segneranno la nostra qualificazione, da dentro o fuori. Dobbiamo vincere assolutamente. Andremo in Norvegia con tutta la qualità e la cattiveria che abbiamo”.

Foto: instagram fiorentina