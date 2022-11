Bove: “Andare via a gennaio? Sto benissimo qui, con la mia squadra e il mio allenatore”

Il giovane Bove, centrocampista della Roma, ha parlato dopo l’ultima partita del ritiro in Giappone di una sua probabile partenza. Ecco la sua risposta a Retesport: “Partire a gennaio? Sto benissimo qui, con la mia squadra e il mio allenatore, poi vedremo. ” Ha poi continuato analizzando la partita del ritiro: “Grazie per i complimenti, credo sia comunque stata una bella partita, ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito fino in Giappone, è stata una bellissima esperienza”

Foto: twitter roma