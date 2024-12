Bove al Viola Park dopo l’intervento: incontro con la squadra

Edoardo Bove è arrivato al Viola Park nella tarda mattinata, dopo essere stato dimesso ieri dall’ospedale Careggi di Firenze. Il centrocampista viola, che lo scorso 10 dicembre è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore, è finalmente potuto tornare al centro sportivo per riabbracciare i suoi compagni di squadra, staff tecnico e dirigenti. Fuori dal Viola Park, alcuni tifosi hanno approfittato dell’occasione per scattare delle foto insieme al classe 2002.

Foto: instagram fiorentina