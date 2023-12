Bournemouth, Traoré ha contratto la malaria

Attraverso un comunicato ufficiale, il Bournemouth ha annunciato che Hamed Traoré, centrocampista ivoriano ex Sassuolo, ha contratto la malaria durante un suo viaggio in Africa. L’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, ha confermato che Traoré ha contratto la malaria in un viaggio in Africa. Dopo un periodo in ospedale, adesso il centrocampista sta recuperando a casa. Dunque, Traoré salterà la Coppa d’Africa e i prossimi impegni con il club inglese.

Foto: Instagram Bournemouth