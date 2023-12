Bournemouth-Luton verrà rigiocata dall’inizio. La nota della Premier League

La partita tra Bournemouth e Luton, interrotta lo scorso 16 dicembre per malore del difensore centrale degli ospiti Lockier, verrà rigiocata dall’inizio. Lo ha comunicato la Premier League in una nota ufficiale. Data e orario verranno comunicate in seguito. “A seguito dell’emergenza medica sul campo che ha coinvolto il giocatore del Luton Town FC Tom Lockyer, il consiglio di amministrazione della Premier League ha deciso che la partita AFC Bournemouth-Luton Town FC di sabato scorso sarà riprodotta per intero.

La partita sarà riprogrammata per la fine della stagione, con una data da confermare dopo aver consultato le parti interessate.

La decisione di abbandonare la partita al 59′ è stata presa collettivamente tra i funzionari della partita, i giocatori, i manager di entrambi i club e la Premier League.

La Lega desidera ringraziare il personale medico e tutte le persone coinvolte per le loro rapide azioni nel rispondere a quella che è stata una situazione estremamente sconvolgente per tutti. Auguriamo a Tom una continua guarigione e i nostri pensieri sono con lui, la sua famiglia e tutti quelli del Luton Town FC”.

Foto: sito Premier League