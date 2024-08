Bournemouth, il saluto a Solanke: “Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo”

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo”. Questo il commovente post con cui il Bournemouth saluta il suo attaccante Dominic Solanke, che oggi si è trasferito ufficialmente al Tottenham. Arrivato nel gennaio 2019 dal Liverpool, al Bournemouth ha trovato la sua dimensione diventando un giocatore di sicuro affidamento in Premier League. Con la casacca rossonera delle Cherries ha segnato 77 gol in 216 partite, risultando determinante per il ritorno del club in Premier League al termine della stagione 2021/22 e per le due successive salvezze nel massimo campionato inglese.

Foto: instagram Bournemouth