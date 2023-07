Bournemouth-Atalanta: Hojlund parte dalla panchina

Rasmus Hojlund partirà dalla panchina nell’amichevole tra Bournemouth e Atalanta, in programma alle 16. Una scelta chiara e dettata dall’operazione avviatissima, ormai in dirittura d’arrivo, per il trasferimento di Erik ten Hag. Ieri sera vi abbiamo raccontato l’ultima offerta dei Red Devils: 62 milioni più 5 di bonus, l’Atalanta ha chiesto 68-70 più 5 di bonus ma ormai è chiara la volontà di voler chiudere la trattativa nelle prossime ore. Siamo in pieno countdown rispetto a uno degli affari più importanti di questa sessione di calciomercato.

Foto: Instagram Atalanta