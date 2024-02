BOURIGEAUD, UNA NOTTE INDIMENTICABILE: NEL BENE E NEL MALE

Tutto in una notte. Se nessuno lo specificasse, potrebbe trattarsi del titolo di un film thriller. E invece ci riferiamo alla storia straordinaria, ma dai risvolti anche drammatici, di Benjamin Bourigeaud. Il centrocampista francese del Rennes, è stato protagonista assoluto giovedì scorso sia prima che dopo il match con il Milan, valido per il play off di ritorno di Europa League. A prendersi la scena con una tripletta, la prima in carriera, ci ha pensato infatti proprio il 30enne capitano della formazione allenata da Stephan. Una vera e propria favola calcistica. Prima uno splendido tiro rasoterra dai 25 metri a battere Maignan sul palo lungo e, poi, due rigori trasformati glacialmente nella ripresa hanno fatto sì che il calciatore potesse regalarsi una giornata indimenticabile, permettendo anche ai suoi di battere per 3-2 gli uomini di Pioli. Un sogno però dolce amaro, come dicevamo, per due ordini di motivi. Da un lato, la sua performance non è bastata per avanzare nel torneo alla luce dello 0-3 maturato a San Siro nella gara di andata. Dall’altro, va aggiunto che, mentre era impegnato in campo a fare faville, dei ladri gli hanno anche svaligiato casa. Una brutta sorpresa, giunta dopo la grande gioia di poche ore prima. Il giorno successivo, tuttavia, Bourigeaud non è apparso affatto scosso per l’accaduto, preferendo commentare, ai microfoni della stampa locale, solo i lieti eventi della serata precedente. “Ci siamo detti di dare tutto per non avere rimpianti. Il sentimento che domina è l’orgoglio. Abbiamo reso orgogliosi i nostri tifosi e difeso i nostri colori con una grande vittoria contro un club storico” parole queste frutto di una determinazione, che lo ha sempre accompagnato nel corso della sua carriera e che gli ha permesso di superare ostacoli di ogni genere.

Nato a Calais il 14 gennaio del 1994, non molto alto per il ruolo che ricopre, 178cm, Bourigeaud è un centrocampista centrale normolineo e dal fisico asciutto. Di piede destro, sebbene sappia utilizzare discretamente anche il mancino, è a tutti gli effetti un regista. E’ tuttavia dotato di una buona mobilità e di una certa agilità nei movimenti, che gli consentono, come osservato contro il Milan, di saper offendere e di destreggiarsi con maestria anche da mezzala o da trequartista. Ciò grazie ad una buonissima tecnica individuale e ad un controllo di palla accurato, elegante e preciso. Se la cava infatti eccellentemente nei passaggi ed è stato quasi sempre il primo battitore di calci piazzati in tutte le squadre in cui ha militato.