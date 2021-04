Bounou ritorna sulla polemica del rigore con Haaland: “A fine partita ci siamo stretti la mano. I grandi giocatori mantengono buoni rapporti”

Il portiere del Siviglia Yassine Bounou è tornato a parlare sulla polemica con Haaland del rigore dell’ottavo di finale contro il Borussia Dortmund. I due si erano detti qualcosa prima del rigore e poi il norvegese è andato ad esultare in faccia al portiere marocchino. Al portale Elbotola.com Bounou ha raccontato cosa è successo:

“Quando è arrivato il rigore ho cercato di distrarlo, ma a fine partita ci siamo stretti la mano. I grandi giocatori lasciano le differenze in campo e mantengono un buon rapporto fuori. Penso che la partita sia arrivata in circostanze difficili, visto che avevamo giocato molte partite. E prima del ritorno abbiamo affrontato il Barcellona. È stata una bella esperienza di cui trarremo vantaggio in futuro”.

Foto: Twitter Champions League