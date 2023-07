Bounou è l’obiettivo prioritario del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco è ancora alla ricerca di un portiere visti l’infortunio di Neuer e la permanenza tutt’altro che sicura di Sommer. Secondo la Bild, il portiere del Siviglia Bounou continuerebbe ad essere l’obiettivo prioritario per i bavaresi. Se non dovessero arrivare al marocchino, i campioni di Germania potrebbero fare un tentativo per Mamardashvili e Raya, visto che anche loro sarebbero presenti nella lista degli obiettivi per la porta.

Foto: Instagram Bounou