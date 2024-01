Boulaye Dia, trattativa aperta con lo Spartak Mosca

Boulaye Dia è al centro del mercato della Salernitana. L’attaccante senegalese ha diverse estimatrici in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, Dia è l’obiettivo numero uno di Lokomotiv Mosca (che saluterà Dzyuba) e Spartak Mosca. I due club russi hanno messo gli occhi sul bomber, che però preferirebbe la Premier League come destinazione. In Inghilterra, infatti, sul senegalese ci sono sia Nottingham Forest che West Ham. Tra oggi e domani, al centro sportivo granata, ci sarà una call con Sabatini per definire il futuro del centravanti. Sarà presente anche Iervolino.

Foto: Instagram Boulaye Dia