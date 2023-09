QUANTITÀ E QUALITÀ: BOUBACAR KAMARA, IL METRONO DEI VILLAINS

Questa sera la Francia del ct Deschamps scenderà in campo contro l’Irlanda per la quinta giornata della fase a gironi delle Qualificazioni al prossimo Europeo (in programma per l’estate 2024). E tra le fila della selezione dei Les Blues figura Boubacar Kamara, mediano dell’Aston Villa.

Boubacar Kamara è un uomo d’ordine, preciso nei passaggi ed efficace nel pressing, Nasce come difensore centrale, fa la spola tra quel ruolo e quello di mediano sotto le gestioni di Garcia e Villas-Boas, ma nelle ultime stagioni il suo posto è sempre stato davanti alla difesa.

Formatosi all’Olympique de Marseille dove è capitano delle squadre giovanili, Kamara ha debuttato come professionista alla fine del 2016. Ma è verso la fine della stagione 2017-2018 che il suo minutaggio comincia a crescere, fino a diventare sempre più centrale nel progetto dell’OM e a diventarne un titolare nonostante la giovanissima età. 17 anni e 10 mesi, Boubacar ha fatto il suo esordio in Europa League, da titolare contro il Konyaspor. È così diventato il più giovane giocatore del club francese a giocare un match europeo. Durante la stagione successiva, Kamara diventa titolare nella difesa olimpica. Partecipa poi al titolo di vice-campione di Francia 2019-2020 e al secondo posto dell’OM nella stagione 2021-2022. È anche la sua ultima stagione a Marsiglia: a maggio lascia il suo club per l’Aston Villa FC.

Kamara passa attraverso tutte le squadre francesi di giovani a partire dai minori di 17 anni. Dopo la sua partecipazione all’Euro U17 del 2016, vince il Torneo Internazionale U18 di Limoges lo stesso anno, poi raggiunge i quarti di finale dell’Euro U19 del 2018 e gli ottavi della Coppa del Mondo U20 del 2019. Il 6 giugno 2022 è arrivato anche l’esordio in nazionale maggiore nella sfida pareggiata per 1-1 in Nations League contro la Croazia.

Poi l’infortunio e l’addio al sogno di partecipare al Mondiale in Qatar. Adesso Kamara ha riconquistato un posto in Nazionale e vedremo se già da questa sera prenderà un posto nella mediana di Deschamps alla ricerca della qualificazione al prossimo Europeo.

