Botta e risposta Vlahovic-Lautaro: 1-1 tra Juve e Inter all’intervallo

Termina 1-1 il primo tempo tra Juventus e Inter. Ottimo approccio dei bianconeri, che hanno fatto la gara, poi la reazione dei nerazzurri.

Juve pericolosa con Chiesa, al 15′, con un sinistro, in area di rigore, finito largo di poco. Al 27′ il vantaggio, meritato, dei bianconeri.

Bella azione impostata da Vlahovic, palla per Chiesa, che serve il serbo in area per l’1-0.

L’Inter però colpisce nel miglior momento della Juve, segnando alm 33′ con Lautaro. Bella azione di Thuram sulla destra, palla in mezzo dove l’argentino ha anticipato Gatti e trovato l’1-1.

