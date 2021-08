Botta al braccio per Cristiano Ronaldo. Il portoghese lascia in anticipo l’allenamento

Cristiano Ronaldo ha interrotto anzitempo la seduta d’allenamento odierna per una botta al braccio. Dopo uno scontro di gioco con Alex Sandro CR7 ha avuto la peggio: il portoghese è apparso sereno, però è stato costretto a saltare la partitella finale. Dopo essersi fermato ha lasciato il campo in via precauzionale.

Foto: Instagram Ronaldo