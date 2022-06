Botman saluta il Lille: “E’ stato un viaggio stupendo. Abbiamo vinto contro ogni pronostico”

Sven Botman saluta il Lille dopo due anni di trionfi e di grandi soddisfazioni, con la vittoria della Ligue 1 nel 2021, contro ogni pronostico.

Il difensore ha scritto sui social il suo saluto finale al club francese: “Sono grato per aver indossato lo stemma del LOSC per due anni, è stato un viaggio incredibile con due grandi trofei e ricordi che non dimenticherò mai. Abbiamo vinto contro ogni pronostico”.

Per il difensore, a lungo promesso sposo del Milan, si aprono le porte della Premier, con il Newcastle che a breve lo annuncerà.

Foto twitter Lille