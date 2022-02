Botman, il Milan gioca d’anticipo oltre un mese dopo. La proposta agli agenti

Sven Botman resta la prima scelta per la difesa del Milan del futuro. Esattamente come vi avevamo segnalato il 2 gennaio, quindi ormai circa 40 giorni fa (dopo le premesse di dicembre) quando vi raccontammo che sarebbe stato complicato anticipare a gennaio l’arrivo del classe 2000 gioiello del Lille. Ma che ci sarebbe stato un grande attivismo per chiudere l’operazione in vista dell’estate. Oggi gli agenti di Botman sono stati a Casa Milan, ieri Nikkie Bruinenberg aveva svelato la sua presenza a San Siro con un video pubblicato su Instagram. E nel pomeriggio si è tenuto un vertice durato oltre un’ora e mezza, in cui il Milan ha ribadito la volontà di chiudere presto, memorizzando la volontà di Botman che in passato ha parlato di Milan come “un club meraviglioso”. Probabilmente un gradimento o una preferenza rispetto al pressing del Newcastle che aveva offerto cifre importanti per prenderlo già nella sessione invernale di mercato. Il Milan ha proposto un contratto di 5 anni con una base superiore ai 2,5 milioni e che con i bonus sfonderebbe il muro dei 3 milioni a stagione. La valutazione del cartellino è di circa 30 milioni, il Milan confida in un trattamento che tenga conto degli eccellenti rapporti con il Lille certificati dalle operazioni Leao e Maignan. Ma intanto, sapendo dell’interesse del Newcastle, ha deciso di giocare d’anticipo: la trattativa con il Lille andrà sviluppi, ma il primo passaggio è molto importante e comprende il desiderio del diretto interessato. Muoversi in anticipo è fondamentale, esattamente come il Milan fece con Maignan quando memorizzò la volontà di Donnarumma di non rinnovare il contratto in scadenza.

FOTO: Twitter Lille