Botman conquista il Newcastle, il tecnico Howe: “Ha la mia fiducia. Potenziale enorme”

Sven Botman è stato seguito a lungo dal Milan, ma alla fine il difensore ha firmato per il Newcastle. E in pochi mesi in Inghilterra ha già convinto tutti a suon di grandi prestazioni, come quella dell’ultima sfida contro il Manchester United. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Magpies, Eddie Howe ne ha parlato esaltando le sue prestazioni: “La mia fiducia in lui è enorme. Abbiamo lottato molto per ingaggiarlo e siamo rimasti fedeli ai nostri principi perché era quello che volevamo. Vedo tanto potenziale: è molto bravo con la palla e mi ha sorpreso quanto sia bravo tecnicamente. Ha molta calma nonostante la Premier sia un campionato molto frenetico e questo è importante. Deve lavorare e sviluppare parti del suo gioco come tutti gli altri, ma sento che ha un’enorme potenziale”.

Foto: Instagram Newcastle