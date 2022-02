Bosz sull’addio di Shaqiri: “Abbiamo tanti giocatori nella sua posizione. Al suo arrivo pensavamo di usare un modulo diverso”

Il tecnico del Lione, Bosz, sull’addio di Shaqiri: “Abbiamo usato Shaq a destra all’inizio, giocando ad ampi spazi sia per attaccare che per difendere, ma penso che non possa farlo. Lui è un numero 10 che deve giocare tra le linee e posso anche dire che fosse il migliore della rosa come trequartista, vista la sua tecnica superba e la visione di gioco nei piccoli spazi. Ma ci sono tanti giocatori in quella posizione: Aouar, Paqueta, ora Faivre. Lo volevo, assolutamente. E a Liverpool aveva giocato ala destra, ma in una squadra estremamente offensiva, molto alta, schierata praticamente nell’area avversaria. E lì le sue qualità vengono esaltate. Purtroppo noi non siamo così forti. Le sue qualità ci sono e noi pensavamo di giocare diversamente”.

FOTO: Twitter Lione