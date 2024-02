Bosz: “Spero che Brandt non giochi contro di noi”

Domani sera al Philips Stadion sarà tempo di Champions League con la sfida fra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund. Peter Bosz, allenatore degli olandesi, intervenuto in conferenza stampa: “Il Dortmund è in grado di contrattaccare bene e ha anche giocatori in grado di giocare un buon gioco di posizione. Tiémoué Bakayoko si è allenato ieri con la squadra e quindi è sicuramente sulla strada giusta”.

Sulla sua passata esperienza sulla panchina del Dortmund: “È passato molto tempo da allora. Sto cercando di concentrarmi sulla partita di domani. Non ci sono molti degli stessi giocatori e dello stesso staff di quando ero lì. Non vedo l’ora di vedere Julian Brandt, lo conosco dal Leverkusen. È un ottimo giocatore e spero che non giochi contro di noi”.

foto: Instagram PSV