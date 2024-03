Bosz: “Giocare al Westfalenstadion non sarà semplice, ci sarà tanto calore. Veermen? Deciderò domani”

Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Veerman si allenerà presto con noi e poi vedremo i miglioramenti. Non ha giocato due partite, non è molto. Può anche riportare freschezza a un giocatore. A che percentuale è? Non lo so. Non riesco a premere un pulsante e ottenere una risposta. Lo dovrà dire più avanti durante l’allenamento. Capisco che la gente parli di Joey. Spesso è così con i giocatori infortunati. Più a lungo stanno fuori e più sono importanti. Abbiamo più di un buon calciatore in questa squadra. Se Joey non può giocare, sceglierò un altro giocatore all’altezza. Dobbiamo gestire in modo più efficace le opportunità che otteniamo. L’abbiamo fatto nella partita di andata, ma il punteggio è stato comunque di parità. Adesso proveremo a vincere questa partita”.

Sul Westfalenstadion: “Penso che sia un vero stadio di calcio, dove la gente si siede vicino al campo e le tribune salgono ripide. Le persone possono fare molto rumore qui. Non sarà facile, ci sarà tanto calore. Quello che mi piace è che qui c’è un ottimo campo dove puoi giocare molto bene a calcio. L’atmosfera può essere molto buona per il Borussia, ma se giochiamo il nostro buon calcio forse diventerà un po’ più tranquilla”.

Foto: Instagram PSV