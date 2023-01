Bosz (ex all. Lione): “Nel club non c’era la mentalità vincente”

L’ex allenatore dell’Olympique Lione esonerato ad ottobre , Peter Bosz ha rilasciato un’intervista a ESPN: “Ovviamente c’è un motivo per cui non hanno vinto un titolo negli anni prima del mio arrivo. Secondo me il potere era troppo sui giocatori e nel club non c’era una mentalità davvero vincente. A loro piaceva tutto, ma non erano pronti a metterlo in pratica”