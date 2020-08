Bosz: “Abbiamo i mezzi per poter battere l’Inter, non temiamo nessuno”

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, alla vigilia della gara contro l’Inter in Europa League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “L’Inter è una squadra fortissima, lo abbiamo visto in Italia e in Europa. Abbiamo i mezzi per poterli battere, noi non temiamo nessuno. L’Inter ha grandissimi giocatori in rosa, ma io voglio parlare della mia rosa non del mio avversario. Modulo? Non parlo di tattica, vogliamo essere protagonisti e poi vedremo cosa succederà domani. Aranguiz? Metteremo lì un altro giocatore, abbiamo dimostrato di saper sostituire i calciatori.”

Foto: Dutch Football