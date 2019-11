Bosnia-Italia, le ultimissime sulle probabili formazioni

L’Italia, già qualificata ai prossimi Europei, domani sarà ospite della delusa Bosnia. Prosinecki dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Sehic tra i pali, Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic e Kolasinac nella linea difensiva; Pjanic in cabina di regia con Saric e Cimirot ai suoi lati; Visca, Hodzic, Gojak comporranno quasi sicuramente il tridente offensivo. Mancini sarebbe intenzionato a rispondere in maniera speculare: Donnarumma in porta, Florenzi, Bonucci, Acerbi e Emerson Palmieri nel pacchetto arretrato; Barella, Jorginho e Zaniolo a centrocampo; Bernardeschi e Insigne a supporto della punta centrale Belotti, quest’ultimo leggermente favorito su Immobile. Appuntamento alle 20:45 a Zenica.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Hodzic, Gojak. C.T. Robert Prosinecki.