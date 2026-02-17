Boscaglia-Sambenedettese, svolta in poche ore per una ripartenza
17/02/2026 | 21:17:45
La Sambendettese riparte da Roberto Boscaglia per una nuova svolta in panchina. Confermata la nostra esclusiva di qualche ora fa, copiata e incollata (come sempre) da qualche… casa di C senza alcun tipo di citazione. In poche ore sono stati completati i passaggi formali burocratici, con tanto di annuncio ufficiale da parte della Samb, che permettono così a Boscaglia di tornare in pista per una nuova esperienza in Serie C.
foto sito palermo