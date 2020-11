Boscaglia: “Meritavamo la vittoria, i ragazzi sono stati eroici”

Un punto d’oro per il Palermo di Boscaglia che nonostante l’emergenza ha tenuto testa al Catania. Queste le parole del tecnico dei rosanero ai microfoni di Rai Sport: “Questa sera abbiamo fatto una grande partita, ma devo ringraziare i ragazzi perché sono stati eroici. Valente si è stirato ma è rimasto in campo stoicamente, in poche parole eravamo in dieci. Potevamo chiuderla con tre palle gol nitide che non sono state sfruttate. Abbiamo sofferto poco, è un peccato perché meritavamo visto che il loro gol è stato viziato da un fallo di mano. Dovremo essere bravi a ricompattarci dopo questo momento non semplice e continuare sulla strada intrapresa”.

Foto: screen sito uff Palermo