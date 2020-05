Si ferma Mats Hummels, il difensore è uscito poco prima della conclusione del primo tempo nel match contro il Wolfsburg per via di un problema al tendine d’Achille. Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato in merito al suo infortunio: “Ha avuto un problema al tendine, speriamo che possa tornare in campo martedì”.