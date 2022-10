Borussia Monchengladbach, il comunicato sulle condizioni di Hofmann. Il Mondiale non è a rischio

Tegola per il Borussia Monchengladbach, che dovrà fare a meno di Jonas Hofmann per qualche periodo a causa dell’infortunio rimediato nella partita di ieri di DFB Pokal contro il Darmstadt, lamentando una rottura dell’articolazione della spalla. Lo stesso club tedesco, comunque ha dato l’annuncio sul suo sito Twitter ufficiale, tranquillizzando però i tifosi sul Mondiale: “Jonas Hofmann ha subito una rottura dell’articolazione della spalla senza coinvolgimento osseo. Tuttavia la sua partecipazione ai Mondiali non è a rischio”.