Borussia, il ds Zorc: “Il mercato? Ora la nostra priorità è tornare in campo”

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha commentato a Sport1 le voci sempre su Jadon Sancho e sul mercato in generale: “Abbiamo un contratto a lungo termine e non siamo preoccupati per Jadon. Dovremmo chiederci quando torneremo a giocare e cosa accadrà in futuro. Per tutti noi è di fondamentale importanza poter concludere la stagione. Navighiamo a vista, non ci sono novità sulle trattative di mercato perché le priorità sono altre”.