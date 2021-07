In conferenza stampa, il ceo del Borussia Dortmund, Watzke, ha confermato l’accordo con il Manchester United per Jadon Sancho: “C’è un accordo con il Manchester United per Sancho. Era il desiderio espresso di Jadon di cambiare, avremmo voluto tenerlo. Non siamo contenti dei soldi ma dispiaciuti che se ne vada”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund