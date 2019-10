Brutte notizie in casa Borussia Dortmund in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Paco Alcacer non sarà disponibile. L’attaccante spagnolo ex Barcellona e Valencia, come comunica su Twitter il club tedesco, ha rimediato un’infiammazione al tendine d’Achille.

Foto: Twitter Borussia Dortmund