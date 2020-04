Borussia Dortmund: sarà Torres l’erede di Jadon Sancho?

Uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato sarà sicuramente Jadon Sancho, esterno inglese del Borussia Dortmund. Di conseguenza, per provare a tutelarsi in caso di cessione, il club tedesco starebbe cercando un suo erede. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, tale successore sarebbe stato individuato in Ferran Torres, esterno spagnolo del Valencia, in scadenza nel 2021 e che difficilmente rinnoverà il suo contratto.