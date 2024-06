Borussia Dortmund-Real Madrid: il percorso per arrivare a Wembley

L’attesa sta quasi per finire: questa sera alle ore 21, il Real Madrid e il Borussia Dortmund si sfideranno in finale di Champions League. Vediamo il cammino di entrambe le squadre e gli ostacoli che hanno superato per essere qui. Il Real Madrid ha superato agilmente il proprio girone con Napoli, Braga e Union Berlino totalizzando 18 punti nelle sei partite. Più complesso il girone dei gialloneri che hanno dovuto fronteggiare il Paris Saint-Germain, poi eliminato in semifinale, il Milan e il Newcastle. A sorpresa gli uomini di Terzic si sono qualificati come primi totalizzando 11 punti. Agli ottavi di finale gli uomini di Ancelotti hanno sfidato il Lipsia, passando il turno con molti patemi (0-1 in Germania, 1-1 a Madrid). Il Dortmund invece ha affrontato il Psv (3-1 nel doppio confronto). Ai quarti di finale i blancos hanno dato vita a un doppio confronto leggendario con il Manchester City di Pep Guardiola spuntandola solamente ai calci di rigore, mentre i gialloneri hanno clamorosamente battuto l’Atletico Madrid con una prova monumentale nella gara di ritorno (4-2). In semifinale entrambe le squadre hanno sofferto molto ma hanno avuto la meglio su Paris-Saint Germain (2-0 totale) e Bayern Monaco (4-3 totale, con l’ incredibile doppietta di Joselu nei minuti finali)

Foto: instagram Champions League