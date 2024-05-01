Borussia Dortmund-PSG, le formazioni ufficiali
01.05.2024 | 20:00
Alle 21.00 scenderanno in campo Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain per la gara di andata delle semifinali di Champions League.
BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.
PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.
Foto: Instagram Dortmund