Borussia Dortmund nel segno del solito Haaland: doppietta contro il Lipsia e secondo posto in archivio

Lipsia–Borussia Dortmund era uno scontro diretto: terza contro quarta, entrambe a caccia di punti per consolidare un piazzamento d’élite in campionato.

Una rete per tempo dell’ormai solito Erling Braut Haaland ha consegnato ai ragazzi di Favre una vittoria esterna importantissima, che anche grazie alla sconfitta del Bayer Leverkusen contro l’Hertha, lascia assaporare al Dortmund la certezza di prendere parte il prossimo anno al torneo per club più importante d’Europa presentandosi da seconda in classifica.

I due gol messi a segno nella giornata odierna sottolineano, per chi ancora avesse qualche dubbio, il senso della posizione del giovane talento norvegese, in crescita giornata dopo giornata. Haaland non ha intenzione di fermarsi: sotto porta è letale.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund