Borussia Dortmund, Kehl su Modeste: “È l’attaccante che serviva. Lo scorso anno ha segnato 20 gol”

Anthony Modeste è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. Il direttore sportivo dei gialloneri, Sebastian Kehl, ha accolto il nuovo centravanti rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Dopo aver analizzato la passata stagione, abbiamo deciso di acquistare l’attaccante più classico per dare al nostro gioco offensivo una certa fisicità, potenza aerea e pericolosità. Sullo sfondo della malattia di Haller, siamo lieti di aver preso un rinforzo simile in così poco tempo. Modeste è un professionista esperto, che conosce molto bene la Bundesliga, che ha segnato 20 gol la scorsa stagione e che, con il suo profilo, può interpretare esattamente il ruolo che il nostro allenatore Edin Terzic immagina per il calcio del Borussia Dortmund“.

Foto: Instagram Borussia Dortmund