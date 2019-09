Borussia Dortmund, infortunio in Nazionale per Akanji

Dal ritiro della Nazionale svizzera arrivano brutte notizie per il Borussia Dortmund. Durante il match tra la selezione di Vladimir Petkovic e la Svizzera, infatti, il difensore Manuel Akanji ha riportato un infortunio al ginocchio che lo costringerà a rientrare alla base prima del previsto per eseguire i test dovuti. Questo il comunicato del club giallonero: “Giovedì il difensore centrale del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, si è infortunato al ginocchio sinistro nelle qualificazioni ai Campionati Europei con la Svizzera (1-1). Il 24enne viaggerà direttamente da Ginevra a Dortmund per eseguire gli esami del caso presso il BVB“.

Foto: Kicker