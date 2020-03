Borussia Dortmund, il ds Zorc: “Non sarà un’estate piacevole per il mercato”

Intervistato dai microfoni di Kicker, il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha commentato le possibili conseguenze della pandemia da Coronavirus sul prossimo mercato: “C’è molta incertezza in tutti i club. Non sarà un’estate piacevole. Dopo tutto, non sappiamo neanche quando giocheremo di nuovo. Dobbiamo prima gestire e superare questa situazione di crisi.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund