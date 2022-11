Borussia Dortmund, i tifosi contro il Mondiale in Qatar

Continua la protesta dei tifosi del Borussia Dortmund contro il Mondiale in Qatar. A pochi minuti dall’inizio della partita contro il Bochum, il muro giallo del Signal Iduna Park ha srotolato diversi striscioni contro il Mondiale prossimo all’inizio, tra cui uno gigantesco che ha avvolto tutta la curva, in cui cerano scritte codeste parole: “Boycott Qatar 2022”. Un segnale importante e non il primo da parte della tifoseria di Dortmund.

Foto: Twitter Borussia