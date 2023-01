Borussia Dortmund, Haller per la prima volta titolare dopo il tumore. Battuto il Bayer Leverkusen 2-0

Prima da titolare con il Borussia Dortmund per Sebastien Haller, attaccante ivoriano acquistato in estate per sostituire Haaland, ma subito costretto ai box per una doppia operazione contro un tumore al testicolo. L’attaccante ex Ajax non ha trovato la gioia del gol, ma i gialloneri hanno vinto 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen portandosi a -3 dalla vetta.

Foto: twitter Borussia